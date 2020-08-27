Новые правила для школ и садов на 2020/2021 учебный год: что нужно знать

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Для каждого класса или параллели организуют индивидуальное время начала занятий и перемен – уроки будут начинаться с интервалом в 10–15 минут. Это необходимо, чтобы детские коллективы как можно меньше пересекались друг с другом. Также в утвержденном Роспотребнадзором документе содержится рекомендация о сокращении (по возможности) числа обучающихся в одном классе или группе.

Согласно новым требованиям, за каждым классом (группой) будет закреплено свое помещение для постоянных занятий. Покидать свой кабинет школьники будут для изучения предметов, на которых требуется специальное оборудование, – физики, химии, труда, технологии, ИЗО, а также для посещения физкультурного зала. При этом физкультура будет проводиться на улице, если позволит погода.

В садиках утреннее время прихода и вечернее время ухода установлено по согласованному с родителями графику, чтобы не создавать скопление народа. Совместное пребывание детсадовцев из разных групп в одном помещении, а также вместе на игровой площадке исключено. При этом прогулки на свежем воздухе стараются делать максимально длительными.

Кроме того, на «продленке» теперь не формируют единые дежурные группы из детей из разных классов или групп.

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