Новые правила для школ и садов на 2020/2021 учебный год: что нужно знать

Чем регламентированы новые требования
Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 были приняты Роспотребнадзором еще 8 мая 2020 года. А в конце июня постановлением главного санитарного врача утверждены новые санитарно-эпидемиологические правила – СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Санитарными предписаниями должны руководствоваться сотрудники школ, детских садов, кружков и секций, оздоровительных лагерей, а также игровых комнат в торговых центрах. С этими нормами стоит ознакомиться и родителям школьников и воспитанников детских садов.
Линейки 1 сентября
Проведение традиционных линеек в первый день учебы в московских школах не планируется. По словам Сергея Собянина, в образовательных учреждениях не будет проходить никаких массовых мероприятий.
В подмосковных школах линейки в честь Дня знаний пройдут на улице для 1-х и 11-х классов, проведение мероприятий для остальных учеников оставлено на усмотрение учебного заведения. Родители школьников могут присутствовать на линейке, но они обязательно должны быть в масках.
Кто должен носить маски
Всех сотрудников школ и детских садов в Москве обяжут носить защитные маски во время работы.
«Если педагогу неудобно объяснять новый материал в маске, то в классе при соблюдении социальной дистанции он может ее снять. В остальных случаях он должен носить маску», – пояснили «РИА Новости» в пресс-службе московского департамента образования и науки.
В Московской области, по информации регионального министерства образования, учителя будут использовать СИЗ только при индивидуальной работе с детьми, а другие сотрудники школы – постоянно в течение рабочего дня.
Родители учащихся при этом обязаны находиться на территории школ и детских садов в масках. Сами школьники могут носить их по желанию – это касается и московских, и подмосковных учебных заведений. Для дошколят обязательного ношения масок также не предусмотрено.
«Утренний фильтр»
По утрам на входе будет осуществляться измерение температуры бесконтактным методом, также возможны повторные осмотры в течение дня. Проверять будут всех входящих в учебное заведение – и учащихся, и сотрудников, и родителей. Человека с температурой выше 37 градусов не допустят в учреждение, а о его состоянии сделают специальную отметку в журнале.
Если у ребенка обнаружат температуру или симптомы ОРВИ утром, его сразу отправят домой с родителями. Если же ребенок плохо почувствует себя днем, то его изолируют от других детей в медкабинете до приезда медбригады или прихода родителей.
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Если ребенок был на карантине
Если ребенок переболел коронавирусом или был в контакте с заболевшим, его допустят на занятия только при наличии врачебного заключения об отсутствии медицинских противопоказаний для его пребывания в саду или школе.
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Уроки, расписание и прогулки
Для каждого класса или параллели организуют индивидуальное время начала занятий и перемен – уроки будут начинаться с интервалом в 10–15 минут. Это необходимо, чтобы детские коллективы как можно меньше пересекались друг с другом. Также в утвержденном Роспотребнадзором документе содержится рекомендация о сокращении (по возможности) числа обучающихся в одном классе или группе.
Согласно новым требованиям, за каждым классом (группой) будет закреплено свое помещение для постоянных занятий. Покидать свой кабинет школьники будут для изучения предметов, на которых требуется специальное оборудование, – физики, химии, труда, технологии, ИЗО, а также для посещения физкультурного зала. При этом физкультура будет проводиться на улице, если позволит погода.
В садиках утреннее время прихода и вечернее время ухода установлено по согласованному с родителями графику, чтобы не создавать скопление народа. Совместное пребывание детсадовцев из разных групп в одном помещении, а также вместе на игровой площадке исключено. При этом прогулки на свежем воздухе стараются делать максимально длительными.
Кроме того, на «продленке» теперь не формируют единые дежурные группы из детей из разных классов или групп.
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Дезинфекция и проветривание
На входе в образовательную организацию, а также в столовых и санузлах должны быть установлены резервуары с антисептиками, в туалетах также обязательно наличие мыла. Школы и детсады должны быть обеспечены приборами для обеззараживания воздуха, запасом масок и перчаток, дезинфицирующих средств.
Согласно санитарным правилам, ежедневно в помещениях должна проводиться влажная уборка, также следует делать генеральную уборку не менее раза в неделю. В детсадах следует проводить уборку музыкального и спортивного залов после каждого их использования. Кроме того, в садиках будут дезинфицировать игрушки.
Все школьные помещения должны регулярно проветриваться, когда в них нет детей: коридоры – во время уроков, кабинеты – на переменах.
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Организация питания
Работники школьных столовых и детсадовских кухонь постоянно должны быть в масках и перчатках и своевременно их заменять. Следует проводить регулярную дезинфекцию обеденных столов, приборов и посуды. Мытье посуды должно осуществляться при максимальных температурных режимах.
Для детей нужно организовать безопасный питьевой режим – учреждение должно обеспечить наличие кулеров, достаточного количества одноразовых стаканчиков и дезинфекцию дозаторов.
Социальная дистанция
Требования к соблюдению дистанции между учениками при рассадке предусмотрены только на время проведения экзаменов – это должна быть зигзагообразная рассадка по одному человеку за партой. Во время школьных уроков дети будут сидеть за партами как обычно.
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Дистанционное обучение
Столичные школьники по желанию родителей могут продолжить обучение в дистанционном формате – такая возможность предусмотрена ресурсами «Московской электронной школы». Чтобы оставить ребенка на «дистанционке», нужно заблаговременно сообщить о своем решении классному руководителю.
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