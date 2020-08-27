РИАМО - 27 авг. Московское областное УФАС России вынесло ООО «Макдоналдс» постановление, согласно которому компания была оштрафована по делу об административном правонарушении, сумма штрафа составила 20 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Управление рассматривает дело в отношении «Макдоналдс» из-за нарушения законодательства РФ о рекламе. Компании направили требование о предоставлении информации.

«В связи с непредставлением затребованных документов и сведений Московское областное УФАС России возбудило дело об административном правонарушении по части 6 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», – уточняется в сообщении.

По результатам рассмотрения административного дела компании назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.