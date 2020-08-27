РИАМО – 27 авг. Федеральное агентство по делам молодежи совместно с Ассоциацией волонтерских центров проводит 10 сентября 2020 года в 10:00 по московскому времени Всероссийский вебинар по теме развития добровольческого движения и проведению основных добровольческих мероприятий до конца 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Росмолодежи.

«На вебинаре будут подведены итоги общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, рассмотрены вопросы совершенствования нормативных правовых актов по направлениям добровольческого движения, развития инфраструктуры поддержки добровольчества, подведены промежуточные итоги всероссийских конкурсов, эксперты расскажут о реализуемых образовательных программах по направлениям добровольчества», — говорится в сообщении.

К участию в вебинаре приглашаются представители муниципальных и региональных органов исполнительной власти, отвечающие за реализацию государственной политики в области поддержки добровольчества, представители добровольческого движения, сети профильных подведомственных учреждений и заинтересованных общественных организаций.

Вебинар можно посмотреть по ссылке clck.ru/Q55fa.