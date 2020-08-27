РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 авг. Футбольная команда «Балятино» обыграла соперников в матчах первенства городского округа Люберцы, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

На стадионе «Балятино» в поселке Октябрьский накануне состоялись футбольные матчи первенства городского округа Люберцы. Играли детско-юношеские команды ФК «Балятино» и спортивной школы олимпийского резерва.

«Матчи оказались результативными для игроков ФК «Балятино». Ребята – молодцы, сыграли в полную силу и обошли всех соперников. Так держать!» – сказал председатель спорткомитета администрации округа Владимир Сурков.

Футболисты 2009-2010 годов рождения сыграли со счетом 6:1 в пользу команды ФК «Балятино». Игроки балятинской команды 2007-2008 годов рождения также вели в счете. Их результат – 7:2.