РИАМО - 27 авг. В Москве день города в текущем году будет отмечаться 5 и 6 сентября на более чем 40 площадках, на половине из них будут работать студии, где участники мастер-классов создадут почти три тысячи художественных работ на пленэре, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Зарисовки будут делаться по мотивам картин знаменитых русских художников, участники мастер-классов изобразят достопримечательности районов Москвы. Участие в занятиях будет бесплатным.

«Художественные мастер-классы под открытым небом организуют на 19 площадках празднования Дня города. В шести столичных парках – «Южное Бутово», «Кузьминки», «Измайловский», «Останкино», «Красная Пресня» и «Певческое поле» – они будут проходить в режиме нон-стоп, с 10:00 до 22:00», – уточняется в сообщении.

На 13 городских фестивальных площадках любителей живописи ждут с 10:00 до 19:00. Мастер-классы будут проводиться для детей старше пяти лет, однако при наличии свободных мест их участниками смогут стать и взрослые. Все участники мастер-классов получат индивидуальные наборы для творчества.

Мольберты будут расставлены на расстоянии минимум полтора метра друг от друга. Ведущие будут носить маски и перчатки, гостям праздника также необходимо быть в маске.