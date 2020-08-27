РИАМО – 27 авг. В галерее фотоконкурса Всероссийской переписи населения уже можно посмотреть более 300 фотографий, присланных на фотоконкурс, сам конкурс проходит в трех номинациях, говорится в сообщении пресс-службы переписи.

«Отличная возможность запечатлеть мгновение из жизни своей семьи, родного города, края и сохранить его в истории страны теперь есть у каждого жителя России. Достаточно принять участие в фотоконкурсе «Страна в объективе». Он стартовал 30 июня 2020 года и с каждым днем набирает популярность. Его участники спешат рассказать о нашей стране необычно, ярко и эмоционально. В благодарность их ждут зрительские симпатии и ценные призы», — говорится в сообщении.

Фотоконкурс проходит в трех номинациях. В номинации «Покажи страну ВиПиНу» будут оценивать работы, показывающие виды города, района, села и окрестностей с изображением талисмана переписи ВиПиНа. Сказочную птицу можно снять в виде поделки, рисунка, костюма или прикрепить к фото мультяшный стикер, который легко найти на сайте переписи www.strana2020.ru.

В номинации «Храним традиции» будут оценивать изображения ярких образов жителей в национальной одежде, фото блюд национальной кухни, обрядов и праздников. В номинации «Семейный альбом» будут представлены снимки с несколькими поколениями семьи.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно разместить фотографию на своей странице в социальной сети Instagram, отмеченную активной ссылкой @strana2020 и хештегом #фотоконкурс_перепись. Затем заполнить форму участника на официальной странице Всероссийской переписи населения (strana2020.ru) и указать ссылку на фотографию или сразу несколько снимков. Каждую фотоработу важно сопроводить кратким позитивным описанием и названием номинации, в которой она принимает участие.

Также аккаунт должен быть открытым для всех пользователей, а работы — выполнены в форматах .png или .jpeg.

Посмотреть фотографии участников конкурса можно на сайте Всероссийской переписи населения по адресу https://www.strana2020.ru/contest/photo/works/.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий.