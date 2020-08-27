РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 авг. Завершены работы по строительству дамбы на реке Македонке в парке «Малаховское озеро» подмосковных Люберец, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Глава Люберец Владимир Ружицкий провел выездное совещание в парке и проверил качество выполнения работ.

«В рамках проекта был произведен капитальный ремонт гидротехнического сооружения, восстановлен мостик, укреплены берега водобойной части. Поверхность дамбы выведена до нормативных отметок. Тело плотины укреплено гидроматами и засеяно травой. В ближайшее время начнутся работы по благоустройству территории, прилегающей к дамбе», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что там будет положена плитка, установлены декоративные элементы.

«Полным ходом идут работы по благоустройству всей территории парка «Малаховское озеро». К октябрю здесь все изменится: будет закончена прокладка тропиночной сети, подключено освещение, установлены лавочки, малые архитектурные формы. С середины сентября начнутся работы по очистке водоема», - подчеркнул Ружицкий.

Также он добавил, что в конце сентября - начале октября на территории парка будет произведена компенсационная высадка зеленых насаждений.