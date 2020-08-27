РИАМО - 27 авг. В Московской области за прошедшие сутки выявили 148 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период в регионе выявили 67 599 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

За сутки от коронавируса в регионе выздоровели 146 человек, за весь период эпидемии врачи вылечили 51 035 пациентов.

В регионе за прошедшие сутки не было летальных случаев среди пациентов с коронавирусом, за весь период скончались 1 174 человека с Covid-19.

По вопросам коронавируса в регионе работает горячая линия 8 800 550-50-30 и тематический сайт covid.mz.mosreg.ru.

Перед началом нового учебного года подмосковные педагоги проходят ИФА-тестирование на коронавирус, уже более 70% из них тестирование прошли. Иммуноферментный анализ крови позволяет заподозрить заболевание или определить наличие уже сформировавшегося иммунитета к коронавирусу.

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27 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Среднее число новых случаев Covid‑19 в Москве сократилось за неделю более чем на 5%. Среднесуточный темп прироста новых случаев за неделю составляет 0,25%.

- За сутки в России зарегистрировали 4 711 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 148 больных. В Москве - 637.

- Компания в Подмосковье создала прибор, который сможет выявлять Covid в воздухе. Он способен выявлять наличие вирусов, бактерий и токсинов.

- 12 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Таким образом, с начала пандемии в городе скончался 4776 пациент с выявленным Covid-19.