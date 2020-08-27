РИАМО - 27 авг. Среднее количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией уменьшилось в Москве за неделю более чем на 5,4%, а за три недели – на 10,3%, сообщает столичный оперштаб.

За минувшие сутки в городе выявлено 637 новых случаев заражения Covid-19. Среднесуточный темп прироста новых случаев за неделю составляет 0,25%.

«42,1% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,3% – от 46 до 65 лет, 10,8% – от 66 до 79 лет, еще 6,3% – старше 80 лет. Также 7,5% среди заболевших – дети», – уточняется в сообщении.

Пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением.

Несмотря на увеличение числа тестирований на Covid-19, количество новых случаев заражения в Москве остается на низком уровне.

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27 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Среднее число новых случаев Covid‑19 в Москве сократилось за неделю более чем на 5%. Среднесуточный темп прироста новых случаев за неделю составляет 0,25%.

- За сутки в России зарегистрировали 4 711 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 148 больных. В Москве - 637.

- Компания в Подмосковье создала прибор, который сможет выявлять Covid в воздухе. Он способен выявлять наличие вирусов, бактерий и токсинов.

- 12 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Таким образом, с начала пандемии в городе скончался 4776 пациент с выявленным Covid-19.