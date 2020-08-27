РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 авг. В подмосковных Люберцах в четверг пройдет онлайн-обзор книг писателя Теодора Драйзера, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В четверг, 27 августа, культурный центр «Октябрьский» приглашает люберчан на онлайн-мероприятия. В 12:00 стартует обзор книг «Американская трагедия», посвященный дню рождения публициста и писателя Теодора Драйзера», - говорится в сообщении.

В 14:00 пройдет лекция «Из истории народно-певческого искусства». В 18:00 прозвучат песни в исполнении театра мюзикла «Успех».

Мероприятия пройдут по ссылке: https://www.instagram.com/okt_centrkultura.