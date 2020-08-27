РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 авг. В подмосковных Люберцах в четверг пройдет медиаланч для журналистов и блогеров, в нем примут участие глава округа Владимир Ружицкий и депутат Госдумы РФ Лидия Антонова, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В Подмосковье проходят встречи глав муниципалитетов с активистами медиасферы, блогерами и представителями СМИ в формате медиаланча. В городском округе Люберцы это мероприятие состоится 27 августа в 15:00 в одном из ресторанов», – говорится в сообщении.

В медиаланче примут участие глава муниципалитета Владимир Ружицкий, депутат Государственной думы Лидия Антонова, депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско, представители бизнес-сообществ, партийный актив городского округа и сторонники «Единой России».

«Поколение – 2020: жизнь в самоизоляции или новые возможности» – на эту тему предлагают порассуждать организаторы мероприятия. Профессиональным и личным мнением поделятся представители средств массовой информации, блогеры и жители – активные пользователи социальных сетей», – отмечается в материале.

В рамках мероприятия пройдут мастер-классы по журналистскому и блогерскому мастерству, обмен личным опытом о том, как в условиях пандемии выйти на новый уровень саморазвития, советы экспертов.

Медиаланчи организованы Московским областным региональным отделением партии «Единая Россия».