РИАМО - 27 авг. В столице отремонтировали к зиме 12 мостов и тоннелей, до конца 2020 года работы проведут еще на 19 сооружениях, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Уже привели в порядок Химкинский мост на МКАД, транспортные тоннели Дмитровский и Шереметьевский, три эстакады и шесть путепроводов. На сооружениях провели работы по ремонту бетонных оснований, обновили гидроизоляцию и восстановили асфальтобетонное покрытие. Сейчас ремонтируют четыре объекта Третьего транспортного кольца, Северянинского и Карачаровского путепроводов.

«Работы идут в круглосуточном режиме, в них задействовано порядка 150 человек и 46 единиц малой механизации. Завершение ремонта запланировано на четвертый квартал (2020 года - ред.)», — сказал Бирюков.

Он добавил, что среди 19 сооружений, которые планируют отремонтировать в этом году, есть Рижская эстакада и мост Сити Третьего транспортного кольца.