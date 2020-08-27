РИАМО - 27 авг. За прошедшие сутки в столице выявили 637 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии зафиксировано 259 707 случаев инфицирования, сообщает оперативный штаб Москвы.

За сутки в городе 1 435 пациентов завершили курс лечения от коронавирусной инфекции. Общее число выздоровевших увеличилось до 209 628.

Двенадцать пациентов с подтвержденными пневмонией и коронавирусом скончались за сутки, за весь период умерли 4 776 человек.

В России за сутки зафиксировали 4 711 случаев заражения Covid-19 в 85 регионах, за весь период эпидемии зарегистрировано 975 576 случаев инфицирования, скончались 16 804 пациента, вылечился 792 561 человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

27 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Среднее число новых случаев Covid‑19 в Москве сократилось за неделю более чем на 5%. Среднесуточный темп прироста новых случаев за неделю составляет 0,25%.

- За сутки в России зарегистрировали 4 711 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 148 больных. В Москве - 637.

- Компания в Подмосковье создала прибор, который сможет выявлять Covid в воздухе. Он способен выявлять наличие вирусов, бактерий и токсинов.

- 12 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Таким образом, с начала пандемии в городе скончался 4776 пациент с выявленным Covid-19.