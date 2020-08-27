РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 27 авг. Мастер-класс по интуитивному рисованию для пенсионеров пройдет 28 августа в библиотеке подмосковных Котельников, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Городская библиотека проведет в рамках проекта «Активное долголетие» мастер-класс в технике «Интуитивное рисование». Это современный метод обучения основам живописи. Он заключается в том, чтобы временно отключить работу левого, «аналитического» полушария мозга, при этом максимально задействовав правое, которое отвечает за образное восприятие мира», - говорится в сообщении.

Художник будет создавать картину интуитивно, полностью задействовав свое воображение и фантазию. Занятие пройдет 28 августа в 11:00 в Центральной библиотеке по адресу: микрорайон Белая Дача, дом №3.

Для обеспечения безопасности пенсионеров и соблюдения социальной дистанции на одном занятии могут присутствовать не более четырех человек, поэтому участников проекта просят предварительно записываться по телефону: 8(495)550-80-87. Также при себе надо иметь медицинские маски, перчатки и социальные карты.