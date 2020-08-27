РИАМО - 27 авг. Кабмин может начать в качестве эксперимента маркировать табачные изделия с устройством для нагревания табака и курительные смеси для кальяна, не содержащие табак, сообщает Газета.ru.

«Проект постановления устанавливает правовые основы проведения эксперимента с 1 октября 2020 года по 31 августа 2021 года», – говорится в сообщении.

Компании смогут принять участие в эксперименте по желанию.

Проект не противоречит международным договорам. Дополнительные расходы из государственного бюджета на его осуществление не потребуются.