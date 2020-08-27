РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 авг. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий 28 августа будет отвечать на вопросы жителей округа в прямом эфире «Радио Люберецкого региона» и «Люберецкого районного телевидения», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В эту пятницу, 28 августа, глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в прямом эфире ответит на вопросы жителей в программе «Радио Люберецкого региона» и «Люберецкого районного телевидения», - говорится в сообщении.

Радиоэфир начнется в 18:10, телевизионная программа - в 19:30.

«Дорогие друзья! Обсудим вопросы подготовки к новому учебному году, благоустройство общественных и дворовых территорий, предстоящие торжества, посвященные Дню городского округа и города Люберцы, и организацию проведения дополнительных выборов депутатов Совета депутатов по избирательному округу №7», - отметил Ружицкий.

Свои вопросы можно отправить на электронные адреса редакций: radiolub@mail.ru и redaktor@lrt.tv или задать по телефонам прямого эфира: 8(495)554-55-72 (радио) и 8(498)642-19-50, 8(498)642-19-52 (телевидение).