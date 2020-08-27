РИАМО - 27 авг. В Московской области врачи вылечили от Covid-19 146 пациентов за сутки, за весь период пандемии выздоровело более 51 тысячи человек, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусной инфекцией.

«Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 51 035 заболевших», – отмечается в материале.

Все пациенты были выписаны из медучреждений после получения отрицательных результатов исследования на наличие коронавирусной инфекции.

Жители Подмосковья могут сдать тесты на коронавирус в более чем 260 медицинских учреждениях на территории региона.

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27 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Среднее число новых случаев Covid‑19 в Москве сократилось за неделю более чем на 5%. Среднесуточный темп прироста новых случаев за неделю составляет 0,25%.

- За сутки в России зарегистрировали 4 711 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 148 больных. В Москве - 637.

- Компания в Подмосковье создала прибор, который сможет выявлять Covid в воздухе. Он способен выявлять наличие вирусов, бактерий и токсинов.

- 12 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Таким образом, с начала пандемии в городе скончался 4776 пациент с выявленным Covid-19.