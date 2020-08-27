РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 авг. Глава Балашихи Сергей Юров оценил ход строительства учебной пристройки на 400 мест к средней общеобразовательной школе №30 на улице Летной, занятия в ней планируют начать во второй половине сентября текущего года, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

26 августа Юров в ходе выездного совещания вместе с представителями городской администрации, депутатами городского совета Сергеем Чураковым, Мариной Жировой, Леонидом Любимцевым, генеральным директором ООО «Норэнс Групп» Евгением Горбатовым и общественным деятелем Алексеем Егоровым оценил темпы строительства пристройки. Основные работы по фасаду проведены, их планируют завершить к 1 сентября. Сейчас на объекте трудятся 200 рабочих, из них 70 были выделены дополнительно, чтобы наверстать время, упущенное из-за пандемии коронавируса.

«Основное здание школы №30 начнет работу 1 сентября. Уже после этого будет выполнена пусконаладка всех необходимых технических элементов школы, и в течение нескольких недель ребята начнут заниматься уже и в пристройке – во второй половине сентября», – сказал Юров.

К началу учебного года также будет полностью закончено уличное благоустройство и монтаж современного спортивного ядра.

«Конечно, здесь, в школе, радует то спортивное ядро, которое появляется: и поле с дорожками, и отдельно баскетбольная и волейбольная площадки, даже предусмотрена территория для теннисных кортов. Здесь можно не только проводить уроки физкультуры, а также полноценные профессиональные тренировки», – подчеркнула Жирова.

Пристройка возводится в рамках президентского Национального проекта «Современная школа». Стоимость работ – более 350 миллионов рублей. Площадь трехэтажного здания – более 4 тысяч квадратных метров.