РИАМО - 27 авг. Центробанк и Visa заявили об утечке базы данных с 55 тысячами записей о клиентах банков, она коснулась покупателей на маркетплейсе Joom, сообщает РБК.

Платежная система Visa также проинформировала кредитные организации об утечке.

«База данных содержит первые шесть и последние четыре цифры номера карты, срок ее действия, указание платежной системы и банка, который выпустил карту, а также ФИО, контактные данные и адрес проживания», – говорится в сообщении.

В Joom подтвердили утечку, уточнив, что она произошла в марте 2020 года. Тогда говорилось о «как минимум 1 тысяче пользователей» в России и Белоруссии, а не о 55 тысячах. Интернет-магазины традиционно являются одним из самых слабо защищенных сегментов, так как их создатели уделяют недостаточно внимания вопросу защиты от кибератак.

«Подтвердить информацию об объеме в 55 тысяч мы не можем: сперва нам нужно изучить опубликованную базу и проанализировать ее на предмет соответствия нашим данным», — заявил представитель Joom.

В базе содержатся сведения о картах и клиентах разных кредитных организаций, в том числе наиболее крупных российских и зарубежных банков.

База находится в свободном доступе в нескольких местах, ее могли скачать сотни человек.