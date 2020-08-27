РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 авг. Работы по строительству учебной пристройки на 600 мест к средней общеобразовательной школе №8 на улице Юннатов в микрорайоне Кучино Балашихи выполнили на 60%, строительство планируют завершить до 20 ноября, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Глава Балашихи Сергей Юров 26 августа в ходе выездного совещания вместе с представителями городской администрации, общественными деятелями, генеральным директором компании «Норэнс Групп» Евгением Горбатовым и директором Балашихинского водоканала Сергеем Степашиным оценил темпы строительства пристройки. Пандемия коронавируса усложнила работу подрядной организации, и, чтобы работы были закончены в срок, принято решение с 1 сентября вдвое увеличить число рабочих на стройплощадке. Сейчас в возведении пристройки задействованы 125 человек.

«Строительство пристройки выполнено на 60%. Завершены монолитные работы, проложены внутренние инженерные сети отопления и электроснабжения, подходит к концу благоустройство территории у главного входа. На этой неделе приступим к кровельным и отделочным работам», - сказал представитель подрядной организации Александр Александров.

Он добавил, что после 1 сентября начнут обустраивать спортивное ядро, тогда же продолжат облагораживать задний двор школы.

«Срок сдачи пристройки — 20 ноября 2020 года. Все выполним вовремя», — подчеркнул Александров.

Сейчас в школе №8 учатся больше 2 тысяч детей. На занятия во второй половине дня вынуждены ходить 730 из них. Увеличение площади школы поможет ликвидировать вторую смену.

По словам общественного деятеля Натальи Казаковой, этот объект очень важен. Его строительство было необходимо, потому что школа перегружена.

«Пристройка решит эту проблему. Мы регулярно бываем на строительной площадке, следим за ходом работ», — отметила Казакова.

Строительство нового объекта образования ведется по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета.