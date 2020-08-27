РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 авг. В подмосковном Подольске водитель Opel сбил 65-летнюю женщину, ее госпитализировали с серьезными травмами, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы ОГИБДД УМВД России по Подольску.

«В Подольске 25 августа водитель на автомобиле Opel при движении по улице Пионерской у дома №15 в сторону улицы Володи Дубинина со стороны улицы Свердлова совершил наезд на женщину 1955 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшую госпитализировали с серьезными травмами в хирургическое отделение больницы.

По словам родственницы пострадавшей, у нее сломаны ребра, грудная клетка, удалили селезенку, она находится в реанимации на ИВЛ, прооперирована. Прогнозов пока врачи никаких не дают. Свидетелей ДТП просят позвонить по телефону 8 (926) 755-49-34.