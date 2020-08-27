РИАМО - 27 авг. Первый в России прибор для выявления в воздухе вирусов, в том числе Covid-19, был представлен во время Международного форума «Армия-2020», сообщает РИА Новости.

Устройство было презентовано Красногорским заводом имени Зверева (входит в «Швабе» Ростеха). Аппарат получил название «Детектор-БИО». Он способен выявлять наличие вирусов, бактерий и токсинов.

«Это совместная разработка с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ. С помощью такого прибора на автоматический анализ пробы воздуха уходит от 10 до 30 минут, в зависимости от концентрации патогенов и других факторов», – сказал генеральный директор Красногорского завода имени Зверева Александр Новиков.

Тестирование прибора закончилось в июне, его сертификация готовится. О заказах пока речи не идет.

«Однако готовность у нас максимальная, и при необходимости мы готовы произвести столько, сколько потребуется заказчику. Важно, что этот прибор может реагировать на различные патогены в воздухе, поэтому его можно применять как в гражданских целях, так и для обеспечения биологической безопасности», – объяснил Новиков.

«Детектор-БИО» является уникальной отечественной разработкой, у которой нет аналогов на российском рынке. Аппарат может автоматически выявлять одновременно до 86 возбудителей инфекционных заболеваний вирусной и бактериальной природы, а также токсинов в окружающей воздушной среде.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

27 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Среднее число новых случаев Covid‑19 в Москве сократилось за неделю более чем на 5%. Среднесуточный темп прироста новых случаев за неделю составляет 0,25%.

- За сутки в России зарегистрировали 4 711 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 148 больных. В Москве - 637.

- Компания в Подмосковье создала прибор, который сможет выявлять Covid в воздухе. Он способен выявлять наличие вирусов, бактерий и токсинов.

- 12 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Таким образом, с начала пандемии в городе скончался 4776 пациент с выявленным Covid-19.