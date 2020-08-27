РИАМО - 27 авг. После дождей, прошедших в Москве 26 августа, в городе была перевыполнена годовая норма осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

«С начала года в Москве, на ВДНХ, выпало 700,4 миллиметра осадков при норме 691 миллиметр», – говорится в сообщении.

Больше всего осадков выпало с мая по июль – около 500 миллиметров.

2020 год в столице может стать рекордным по количеству выпавших осадков. Предыдущий рекорд был установлен в 2013 году, когда выпало 890 миллиметров осадков.