РИАМО - 27 авг. В столице за прошедшие сутки выздоровели 1435 пациентов после курса лечения от коронавирусной инфекции, за весь период выздоровели более 209 тысяч человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших продолжает увеличиваться. <…> Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в городе до 209 628», – сказала Ракова.

При выписке всем пациентам дают необходимые рекомендации. Выздоровевшие москвичи могут стать донорами плазмы или социальными волонтерами.

Среднесуточный темп прироста новых выявляемых случаев за неделю в Москве составляет 0,26%. Несмотря на увеличение охвата тестирований на Covid-19, число новых выявленных случаев коронавируса в городе остается на низком уровне.

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27 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Среднее число новых случаев Covid‑19 в Москве сократилось за неделю более чем на 5%. Среднесуточный темп прироста новых случаев за неделю составляет 0,25%.

- За сутки в России зарегистрировали 4 711 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 148 больных. В Москве - 637.

- Компания в Подмосковье создала прибор, который сможет выявлять Covid в воздухе. Он способен выявлять наличие вирусов, бактерий и токсинов.

- 12 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Таким образом, с начала пандемии в городе скончался 4776 пациент с выявленным Covid-19.