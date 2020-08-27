РИАМО - 27 авг. В Подмосковье и столице на четверг объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и порывов ветра до 17 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за грозы и порывов ветра от 12 до 17 метров в секунду будет действовать в Подмосковье и Москве с 15:00 до 21:00 27 августа.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили также в Рязанской, Брянской, Орловской, Курской, Тамбовской и Ивановской областях на территории Центрального федерального округа.

На территории Липецкой и Воронежской областей объявили следующий, «оранжевый», уровень погодной опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В четверг в Московском регионе будет облачно с прояснениями, пройдет дождь. Во второй половине дня местами прогремит гроза, во время которой усилятся порывы ветра. Температура составит плюс 19-21 градус.