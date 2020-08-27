РИАМО - 27 авг. Прожиточный минимум на душу населения за II квартал 2020 года установился в Москве на уровне в 17,8 тысячи рублей, он увеличился, по сравнению с I кварталом, на 712 рублей, сообщает Газета.ru.

«Установить величину прожиточного минимума в Москве за II квартал 2020 года: в расчете на душу населения – 17 841 рубль; для трудоспособного населения – 20 361 рубль», – говорится в сообщении.

Уровень прожиточного минимума за II квартал для пенсионеров составил 12 606 рублей, для детей – 15 450 рублей.

Размер прожиточного минимума в Москве вырос по сравнению с показателем за I квартал текущего года, когда он составлял 17 129 рублей на душу населения.

Для трудоспособного населения столицы прожиточный минимум в I квартале 2020 года составлял 19 544 рубля, для пенсионеров – 12 126 рублей, для детей – 14 812 рублей.