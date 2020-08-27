РИАМО - 27 авг. Свыше 500 подмосковных арендаторов получили отсрочку по оплате аренды за муниципальное имущество и неразграниченные земли, ее оформили в 51 городском округе Московской области, объем отсроченных платежей составил почти 190 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.

Администрации городских округов получили свыше 1,9 тысячи заявок на предоставление отсрочки. Общая сумма отсроченных платежей составила более 187,7 миллиона рублей, из которых большая часть – платежи за аренду земельных участков неразграниченной собственности (117,6 миллиона рублей), меньшая часть – за аренду муниципальной земли и имущества (70,1 миллиона рублей).

«Предоставление отсрочки по арендным платежам за недвижимое имущество введена на территории всех округов Подмосковья для того, чтобы помочь арендаторам в тех сферах предпринимательства, которые больше всего пострадали во время пандемии. Сейчас деятельность данных сфер постепенно стабилизируется, и отсрочка по аренде поможет бизнесу в ее восстановлении», – сказала министр имущественных отношений Наталья Адигамова.

Она подчеркнула, что оплатить аренду за период отсрочки можно будет в течение 2021-2022 годов. Отсрочка действует с 1 марта по 1 октября 2020 года.