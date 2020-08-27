РИАМО - 27 авг. Более 60 заявлений по 1,4 тысячи объектам недвижимости поступило в адрес комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при министерстве имущественных отношений Московской области за прошедшие 2 недели, их рассмотрят во время заседания комиссии второго сентября, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Заседания комиссии по рассмотрению споров о кадастровой оценке проводятся каждые две недели. В ходе мероприятий удается рассмотреть 30-100 заявлений от жителей Подмосковья.

«В последнее время увеличилось количество отрицательных решений комиссии из-за большого количества ошибок, допускаемых при подготовке отчетов о рыночной стоимости. К примеру, на прошлом заседании было рассмотрено 53 заявления по 823 объектам недвижимости, из которых положительных решений принято всего 12 по 28 объектам», – сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она добавила, что комиссия тщательно разбирает ошибки в отчетах и дает замечания для их устранения, чтобы заявитель смог повторно подать документы.

«Однако лучше сразу обратить внимание на качество отчета, чтобы избежать подобных проблем», – подчеркнула Адигамова.