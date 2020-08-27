РИАМО - 27 авг. На поверхности Глазынинского пруда в Одинцовском округе обнаружена радужная пленка площадью 10 квадратных метров, на месте работают специалисты, состав пятна уточняется, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 17:03 26 августа поступила информация, что на акватории пруда Глазынинского, в который впадает река Самаринка, была обнаружена радужная пленка неизвестного происхождения площадью около 10 квадратных метров», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, произошло попадание неустановленного вещества, дающего поверхности воды радужный оттенок без запаха. На данный момент состав пятна уточняется.