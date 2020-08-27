РИАМО - 27 авг. Москва сохранила позиции в высшей группе Alpha в рейтинге глобальных центров Globalization and World Cities (GaWC), в котором города оцениваются по их влиянию на мировую экономику, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Вместе с Москвой в группу высшего уровня Alpha вошли такие мегаполисы, как Торонто, Сидней, Мадрид, Цюрих, Джакарта, Брюссель и Сеул. Таким образом, российская столица в очередной раз подтвердила свой статус глобального экономического и финансового центра», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что в 2020 году авторы проанализировали деятельность 175 ведущих глобальных компаний, предоставляющих передовые производственные услуги в 707 городах по всему миру.

Рейтинг GaWC измеряет уровень корпоративной глобализации между компаниями, которые работают в области бухгалтерского учета и аудита, рекламы, банковском секторе и управленческом консалтинге.

По словам главы столичного департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова, у рейтинга есть три уровня: Alpha, Beta+ и Gamma. К уровню Alpha относятся мегаполисы, формирующие глобальные городские сети. В их число входят Москва, Лондон, Париж и Гонконг. В уровень Beta+ входят города, интегрирующие крупные регионы в мировую экономику, например, Берлин, Будапешт, Рим, Абу-Даби и Осака. А в группу Gammа входят города, которые интегрируют в мировую экономику малые регионы, такие как Роттердам, Баку, Рига и Тбилиси.