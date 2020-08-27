РИАМО - 27 авг. С 10 августа более тысячи московских выпускников подали заявки на стажировку в столичном комплексе социального развития, они получат опыт по одному из одиннадцати направлений, что поможет найти первую работу, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Все мы знаем, с какими трудностями порой сталкиваются выпускники при трудоустройстве сразу после окончания вуза, поэтому мы и решили открыть стажировки в учреждениях комплекса социального развития. Они станут первым шагом к построению карьеры для начинающих специалистов», – сказала Ракова.

По ее словам, стажировка является уникальной возможностью попробовать себя в социальной сфере. Старт отбора был объявлен 10 августа. К настоящему моменту было получено свыше тысячи заявок.

«Эта цифра говорит об интересе молодых людей к социальной сфере, о желании помогать и делать наш город лучше и добрее», – подчеркнула Ракова.

С октября по декабрь текущего года выпускники будут трудиться в учреждениях столичного комплекса социального развития по одиннадцати направлениям и попробуют на практике освоить кадровое делопроизводство, познакомиться с техникой по подбору персонала или стать социальным помощником.

График работы стажеров будет гибким и составит 20 часов в неделю. Выполненная работа будет оплачиваться суммой в 20 195 рублей до вычета налогов. По окончании стажировки лучшие молодые специалисты получат возможность трудоустроиться в штат.

Заявки на участие в стажировке «Москва – добрый город» принимаются до 10 сентября. Стажерами могут стать выпускники до 30 лет, имеющие постоянную регистрацию в Москве. Город готов принять на стажировку 500 молодых людей.