РИАМО - 27 авг. Медицинский центр площадью 4,3 тысячи квадратных метров построят в Северном Бутове за счет инвестора, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На данный момент город объявил аукцион по аренде земельного участка площадью 0,21 гектара.

«Участок будет сдан в аренду сроком на два года восемь месяцев. За это время инвестору предстоит построить объект и ввести его в эксплуатацию, после чего 100% площадей возведенного объекта передадут в собственность арендатора земли», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам главы департамента по конкурентной политике Москвы Ивана Щербакова, ограничений по участию в аукционе нет. В нем могут принять участие юридические и физические лица и индивидуальные предприниматели. Начальная цена за год аренды составит 8,2 миллиона рублей.

Заявки на участие в аукционе будут принимать до 28 сентября. Торги состоятся 1 октября.