РИАМО - 27 авг. В деревне Сурмино Одинцовского округа был обнаружен боеприпас времен Великой Отечественной войны, уничтожить снаряд планируют 28 августа, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«Поступило сообщение об обнаружении 26 августа минометной мины времен ВОВ в лесу. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами Звенигородского отдела полиции», - говорится в сообщении.

Изъятие и уничтожение боеприпаса запланированы силами министерства обороны РФ на 28 августа.