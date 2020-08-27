РИАМО - 27 авг. В парках Бабушкинский, Перовский, Измайловский, «Фили» и саду имени Н.Э. Баумана в день общегородской акции «Ночь кино» 29 августа пройдут кинопоказы под открытым небом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Приглашаем насладиться ночными кинопоказами на свежем воздухе. Любителей кинематографа будут ждать в летнем кинотеатре парка «Фили», на танцплощадке у деревянной сцены в Перовском парке, в зеленом театре Бабушкинского парка, у эстрады «Солнечная» в Измайловском парке и возле главной сцены сада имени Н.Э. Баумана», — говорится в сообщении.

В летних кинотеатрах парков зрителям покажут три российских фильма 2019–2020 годов — комедию «Холоп», в которой рассказывается история сына олигарха Гриши, который попадает в деревню в 1860 год, мелодраму «Лед-2», в которой хоккеист Александр Горин после смерти жены, фигуристки Нади Лапшиной, в одиночку воспитывает дочь, и семейный мультфильм «Иван-царевич и Серый Волк — 4», в котором сказочные герои Иван, Василиса и Серый Волк пытаются помочь Коту ученому победить в песенном конкурсе в трисемнадцатом царстве.

Кинопоказы под открытым небом пройдут с соблюдением правил безопасности, установленных Роспотребнадзором. Желающие посмотреть кино смогут разместиться только с соблюдением дистанции. Будет доступна только половина посадочных мест.

Подробное расписание сеансов выложено на страницах в социальных сетях зон отдыха. Регистрация на показы не требуется. Вход свободный.