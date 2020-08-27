РИАМО – 27 авг. Во время прогулок по городу надевать медицинскую маску на маленького ребенка необязательно, так как малыш, находясь в коляске, получает достаточную защиту, а сама маска может больше навредить ребенку, чем помочь, сообщила РИАМО врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

Сейчас в Московском регионе сохраняется требование надевать защитные маски и перчатки в общественных местах и транспорте.

«Маска будет доставлять дискомфорт ребенку, он будет раздражаться, капризничать, а толку от нее будет немного. Маска вызовет беспокойство у малыша и непонимание. Мало того, детям очень важно видеть мимику родителей, так что даже родителям при детях маску надо носить очень осторожно. Чтобы не напугать», - сказала Ярцева.

Генеральный директор психологического центра «Дом», кандидат психологических наук Светлана Шишкова добавила, что надевание медицинской маски на маленького ребенка может привести к стрессу у малыша.

«Если маленькому ребенку физически просто некомфортно, он может испытывать страх. В таком случае может быть психологическое давление и стресс. А в такой ситуации может ослабевать иммунная система. Так, надевание маски может даже навредить, она может вызвать самый настоящий страх», - добавила Шишкова.

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