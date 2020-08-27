РИАМО - 27 авг. Карту «Тройка» можно будет сделать персональной с помощью новой функции в приложении «Метро Москвы», протестировать эту возможность сейчас предлагают всем желающим, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Мы запускаем большое обновление приложения «Метро Москвы» — оно включает в себя много функций, которые упростят нашим пользователям передвижение по столице. И главное, «Тройка» станет персонализированной — каждый пассажир московского метро сможет привязать карту в личном кабинете», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Он добавил, что перед официальным запуском обновления его предлагают протестировать всем желающим. Чтобы подать заявку, достаточно заполнить простую форму на сайте, указав свои имя, телефон и операционную систему смартфона.

Подать заявку можно на сайте: mobile.mosmetro.ru. Первой тысяче участников подарят персональные карты «Тройка».

Одной из новых возможностей в приложении стала функция переноса билета, чтобы пассажиры не переживали о потере своих карт. А еще личный кабинет будет напоминать пополнить баланс на карте.

Также изменятся дизайн и принцип навигации, которые помогут ориентироваться в метро и городе.

Обновленное мобильное приложение «Метро Москвы» доступно на платформах iOS и Android, но только для владельцев гаджетов Apple появилась новая функция удаленной продажи всех типов билетов. А еще пассажиры смогут смотреть историю своих поездок и пополнений, узнавать статус обращений и бонусный баланс карты в программе лояльности «Город» и получать спецпредложения.