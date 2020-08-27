РИАМО - 27 авг. До конца 2020 года в столице в режиме онлайн организуют 12 бизнес-миссий для экспортеров малого и среднего бизнеса и восемь предпродажных мероприятий с зарубежными покупателями, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Бизнес-миссии организует Московский экспортный центр (МЭЦ). Миссии пройдут дистанционно из-за закрытых границ.

«Перевод бизнес-миссий в онлайн-формат позволил не останавливать работу даже в нынешних условиях. Несмотря на то, что границы многих стран остаются закрытыми, компании из Москвы участвуют в международных переговорах и обсуждают экспортные контракты. Три онлайн-миссии МЭЦ в этом году уже прошли, впереди еще 12», — сказала заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

В бизнес-встречах примут участие немецкие, турецкие, южно-корейские, китайские, израильские, вьетнамские, индонезийские, марокканские, а также предприниматели и бизнесмены из других стран.

Центр «Моспром» проведет восемь предпродажных мероприятий с зарубежными покупателями для средних и крупных промышленных производителей и предприятий агропромышленного комплекса. Мероприятия также пройдут онлайн.

В этом году уже прошло 10 подобных мероприятий от «Моспрома» с партнерами из Индии, с Ближнего Востока и из СНГ. В ходе этих бизнес-миссий было организовано 330 встреч. В будущих встречах примут участие байеры из Германии, Венгрии, Катара, Алжира, Объединенных Арабских Эмиратов, Вьетнама и стран СНГ.

«В ходе подобного формата переговоров удается не только определить первоначальный взаимный интерес, представить преимущества московской продукции, но и обсудить параметры потенциальной сделки, стоимость поставки и необходимые документы», — объяснил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Такие мероприятия планируется внедрить в ряд регулярных мер поддержки в качестве подготовительного этапа перед выездом в другую страну.

Для проведения эффективных предпродажных мероприятий специалисты центра «Моспром» изучают преимущества продукции компаний Москвы, также сотрудники центра анализируют целевой рынок, актуальные тенденции и факторы.

Мероприятия организуют в формате MatchMaking на онлайн-площадке, правительство Москвы финансирует все техническое обеспечение и организацию встреч.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин добавил, что в этом году число мероприятий МЭЦ втрое больше, чем в 2019 году. Итогом прошедших мероприятий стали контракты почти на полмиллиарда рублей.

Первая встреча в этом году была с участием байеров из Японии. Затем анимационные студии Москвы встретились с партнерами в рамках онлайн-версии кинорынка MIFA.