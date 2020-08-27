РИАМО - 27 авг. Коломенские полицейские задержали 47-летнего местного жителя, который является подозреваемым в незаконном обороте алкоголя, при осмотре помещения, где он хранил алкоголь, изъяли около 5 тысяч бутылок спиртного, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник хранил спиртосодержащую продукцию в гаражном боксе на улице Митяево с целью сбыта. Необходимых сопроводительных документов на товар, подтверждающих легальность производства и оборота, сотрудникам полиции он не предоставил», – говорится в сообщении.

Во время осмотра помещения, в котором хранился алкоголь, правоохранители нашли и изъяли примерно пять тысяч бутылок немаркированной водки, виски, коньяка, рома различных торговых марок, а также алкоголь, оклеенный федеральными специальными марками с признаками подделки. Общая стоимость изъятой продукции составила более 1,7 миллиона рублей.

Алкоголь направили на исследование, чтобы проверить соответствие ГОСТу и определить уровень опасности для жизни и здоровья потребителей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту незаконного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Теперь мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.