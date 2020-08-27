РИАМО – 27 авг. По сравнению с 2019 годом посещаемость музея-заповедника «Горки Ленинские» в Ленинском округе Подмосковья увеличилась практически в два раза, у музея также выросла выручка от кафе, развлекательных программ и квестов, сообщил РИАМО директор музея Олег Хромов.

«У нас выросла посещаемость при сокращенном потоке в сами музеи. Количество музеев сейчас ограничено, но при этом у нас выросла парковая посещаемость, у нас выросла заполняемость наших гостиниц. Полностью выросла посещаемость кафе даже с учетом ограничений. Если говорить в цифрах, то практически в два раза», - сказал Хромов.

Он добавил, что на сегодняшний день музей-заповедник стал получать меньше прибыли от экскурсионных программ, но при этом выросла получка от кафе и от других развлекательных программ и квестов.

В следующем году в музейном комплексе ожидается реконструкция в инженерном корпусе. Сам корпус станет пятым музеем, там будет открыта электростанция, в помещении будет экспозиция «От лучины до лампочки».