РИАМО - 27 авг. За минувшие сутки в столице умерли 12 пациентов, у которых ранее диагностировали пневмонию и Covid-19, с начала пандемии в столице скончались 4776 пациентов с коронавирусом, сообщает оперштаб Москвы.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением», — говорится в сообщении.

При появлении симптомов простудного заболевания нужно сразу вызвать врача на дом. Самолечение может быть опасно для жизни и здоровья.

При передвижении в общественном транспорте и при нахождении в общественных местах горожанам необходимо носить маски и перчатки. Кроме того, следует соблюдать социальную дистанцию.

С 12 мая по 22 августа в московском транспорте оштрафовали более 57 тысяч пассажиров за отсутствие масок и перчаток.

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27 АВГУСТА

- 12 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Таким образом, с начала пандемии в городе скончался 4776 пациент с выявленным Covid-19.