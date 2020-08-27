РИАМО – 27 авг. С начала августа с помощью приложения по прокату велосипедов «Велобайк» в столице совершено более 1 миллиона поездок, всего с начала лета приложением для аренды велосипеда воспользовались более 3,5 миллионов раз, сообщил РИАМО президент компании «Велобайк» Максим Акимов.

«С 1 по 25 августа нынешнего года зафиксировано более 1 миллиона поездок на велосипедах, взятых напрокат через приложение «Велобайк», - сказал Акимов.

Он добавил, что всего с начала лета с помощью приложения для проката велосипедов было совершено более 3,5 миллионов поездок.

Взять велосипед напрокат в Москве можно оплатив доступ в мобильном приложении или на сайте «Велобайка». Суточный тариф составляет 105 рублей, на месяц – 420 рублей, на сезон – 840 рублей. В стоимость включены поездки до 30 минут. Тариф на сезон с поездками до 45 минут составляет 1050 рублей.