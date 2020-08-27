РИАМО - 27 авг. В четверг в Подмосковье и столице ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, воздух прогреется до 24 градусов, рекомендуется при такой погоде соблюдать режим труда и отдыха, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Облачная с прояснениями погода ожидается 27 августа. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в столице составит 21-23 градуса, по области — 19-24. Ветер южного направления, 3-8 метров в секунду», - говорится в сообщении.

При такой погоде важно соблюдать режим труда и отдыха, по совету врача — начать профилактическое лечение хронических недугов, которые чаще всего обостряются осенью.