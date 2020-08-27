РИАМО – 27 авг. В ходе благоустройства возле станции «Электрозаводская» Большой кольцевой линии метро создадут новые общественные пространства, там также высадят более 30 деревьев, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Благоустройство начали проводить на части Большой Семеновской и Электрозаводской улиц, в Проектируемом проезде №222. Там также улучшат транспортную и пешеходную доступность.

«Для создания комфортной городской среды в районе Соколиная Гора будут благоустроены основные и дублирующие пешеходные маршруты к метро, организованы новые общественные пространства, увеличена площадь пешеходных зон», — сказал Бирюков.

Он добавил, что на перекрестке улицы Электрозаводская у Электрозаводского моста появятся удобный разворот для общественного транспорта и съезд на Преображенскую набережную.

По словам Бирюкова, на благоустраиваемой территории установят 90 новых фонарей, урны, лавочки, высадят более 30 деревьев, 350 кустарников. Установят павильон остановки общественного транспорта, где также можно будет зарядить телефон.

Заммэра отметил, что сейчас территория перед Московским политехническим университетом практически полностью представляет собой парковку. В ходе благоустройства там создадут зону с подсветкой, скамейками и зелеными насаждениями.

Работы планируют закончить к моменту вводу станции метро «Электрозаводская» в эксплуатацию в четвертом квартале этого года.