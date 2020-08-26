РИАМО - 26 авг. В Солнечногорске на Крестьянской улице вблизи дома 12 открылась социальная ярмарка «Ценопад», она продлится по 30 августа, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На ярмарке организовано 39 торговых мест. На «Ценопаде» гости смогут приобрести сезонные овощи и фрукты, молочную продукцию, колбасные изделия, сыры, деревенский творог и сливочное масло, мясо, консервы, кондитерские изделия, сувенирную продукцию и товары народного потребления.

«Ассортимент «Ценопада» постоянно расширяется и совершенствуется в соответствии с запросом покупателей и формируется таким образом, чтобы, помимо обязательного продуктового набора, была представлена эксклюзивная продукция», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

В категорию «ценопадный продукт» - товары, скидка на которые может достигать 70%, - попали 32 наименования продуктов питания – картофель, лук, баклажаны, кабачки, перец, нектарины, груши, помидоры, буженина, сыр бри и камамбер и другие.