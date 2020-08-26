РИАМО - 26 авг. В доме правительства Подмосковья прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московской области, в ходе которого в том числе обсудили готовность образовательных учреждений к новому учебному году, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Поставлены задачи министерствам, ведомствам и муниципальным образованиям о готовности образовательных организаций к новому 2020-2021 учебному году, ходе подготовки объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса Московской области к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов и об итогах эпидемиологического сезона гриппа и ОРВИ 2019-2020 годов», - говорится в сообщении.

Заседанием руководил первый заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московской области, заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.