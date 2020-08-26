РИАМО - 26 авг. Столичная прокуратура начала проверку исполнения требований федерального законодательства в связи с падением трех рабочих с крыши строящегося здания на Рябиновой улице, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Три человека сорвались вниз с крыши в ходе проведения работ. Они погибли. Проверку по данному факту также начал СК.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Никулинской межрайонной прокуратуре, будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности, а также строительных правил и нормативов», — говорится в сообщении.

На место происшествия выезжали заместитель прокурора Западного административного округа Дарима Петрова и Никулинский межрайонный прокурор Константин Простаков.

Результаты проверки поставлены на контроль в прокуратуре Москвы.