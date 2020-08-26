РИАМО - 26 авг. Ученые межфакультетской группы МГУ опубликовали обновленный индекс развития транспортного комплекса за 2010–2018 годы, сравнив разные крупные мировые города, Москва оказалась второй, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Исследователи сравнили 10 равных по урбанистическим показателям мировых мегаполисов — Токио, Лондон, Москва, Нью-Йорк, Сингапур, Шанхай, Санкт-Петербург, Гонконг, Стамбул, Мехико», - говорится в сообщении.

Десять лет назад Москва оказалась восьмой. В 2018 году российская столица поднялась уже на второе место, обогнав Лондон. Этого удалось достичь после повышения безопасности и экологической ситуации в городе.

Также ученые отметили высокую эффективность в сфере грузовой логистики Москвы. Здесь столица стабильно удерживает третье место.