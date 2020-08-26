РИАМО - 26 авг. В ходе работ на кровле нежилого здания на Рябиновой улице трое строителей сорвались вниз, они погибли, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», — сказала Иванова.

Она добавила, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.