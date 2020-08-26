РИАМО - 26 авг. Четыре детеныша речного ската-хвостокола появились на свет еще в начале лета, сейчас малыши подросли, окрепли и плавают в общем бассейне вместе со взрослыми, говорится в сообщении пресс-службы столичного зоосада.

«У нас родились две самочки и два самца ската-хвостокола. В длину они были около 10 сантиметров. Их пол мы определили, когда малышам был примерно месяц. С первых минут жизни скаты абсолютно самостоятельны и не нуждаются в родительском уходе», - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Размеров взрослого животного скаты достигнут примерно в 3-4 года. В природе скаты растут всю жизнь, взрослые животные достигают в длину 80 сантиметров.

Хвостоколы обитают в пресных водах Южной Америки. Их хвост имеет форму кнута с ядовитым жалом на конце. Яд ската действует на рецепторы, усиливая болевые ощущения, поэтому укол ската очень болезненный, но редко представляет опасность для жизни.