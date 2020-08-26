РИАМО - 26 авг. Столичный суд арестовал девушку, которая обвиняется в убийстве бездомного на улице Трубной, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«По версии следствия, утром 16 августа 2020 года на детской площадке вблизи жилого дома по улице Трубной в городе Москве обнаружено тело мужчины без определенного места жительства, без видимых телесных повреждений», — сказала Иванова.

Следствие установило, что потерпевший умер в результате тупой травмы живота, переломов ребер и разрыва внутренних органов.

Девушка пришла с повинной и полностью признала свою вину. Ей было предъявлено обвинение. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи в настоящее время собирают и закрепляют доказательную базу, а также устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к преступлению. Расследование дела продолжается.